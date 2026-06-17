تركيا تلقي القبض على مسؤول إعلامي في تنظيم داعش الإرهابي

أنقرة-سانا

ألقت أجهزة الاستخبارات التركية اليوم الأربعاء القبض على مسؤول في تنظيم “داعش” الإرهابي، خلال عملية أمنية حدودية.

ونقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” عن مصادر لم تكشف هويتها قولها: إن “جهاز الاستخبارات نفذ عملية ضد البنية الإعلامية للتنظيم الإرهابي واعتقل أحمد قزانجي المسؤول الإعلامي فيه”.

وبينّت التحقيقات أن قزانجي تولى إدارة إعلام التنظيم الإرهابي داخل تركيا عقب اعتقال المسؤول الإعلامي السابق أوزغور ألطون، كما كشفت انتقاله سابقاً إلى منطقة أفغانستان_ باكستان وانخراطه في مهام داخل معسكرات التنظيم، إضافة إلى مشاركته في نقل عناصر من تركيا إلى تلك المنطقة بالتنسيق مع ألطون.

وأظهرت التحريات الاستخباراتية أن قزانجي كان يخطط للعودة إلى تركيا بطرق غير شرعية لاستئناف نشاطه الإرهابي، وتمكنت الاستخبارات التركية من اعتقاله بعد عملية دقيقة في المنطقة الحدودية.

وخلال التحقيقات معه، اعترف قزانجي بعلاقته بألطون، وبالخضوع لتدريبات عسكرية وإيديولوجية ضمن صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، ومشاركته في أنشطة إعلامية ودعائية لصالح التنظيم.

وكانت تركيا أعلنت في حزيران عام 2025 إلقاء القبض على ألطون، أحد قياديي التنظيم في عملية مشتركة للاستخبارات التركية والباكستانية على الحدود مع أفغانستان، وجرى ترحيله إلى تركيا.

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