السعودية: اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثاء عن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة ” واس” للأنباء عن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي ، قوله: “تم اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية”.

وكانت الوزارة أعلنت في بيانين منفصلين عن اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية إيرانية كانت تستهدف منطقة الرياض فجر اليوم.

كما أعلنت عن سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيّرة فوق ست منازل في محافظة الخرج، ما تسبب بوقوع أضرار مادية دون أي إصابات.

وتشهد دول الخليج ومنها السعودية، اعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ يومياً، وذلك منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.