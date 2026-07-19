سلام يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن

بيروت-سانا

أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشدة، اليوم الأحد، الاعتداءات الإيرانية التي طالت كلاً من الكويت والأردن.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام قوله خلال اتصالين هاتفيين مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، والأردني جعفر حسان: “إن الاعتداءات الإيرانية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً لأمن دولتي الكويت والأردن وسلامة أراضيهما، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة العربية”.

وأكد سلام خلال الاتصالين “وقوف لبنان الثابت إلى جانب الكويت والأردن في مواجهة كل ما يهدد سيادتهما”.

ويأتي الموقف اللبناني في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وما رافقها من توسع في نطاق الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي طالت مسارات وأجواء عدد من دول المنطقة.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت دول الكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، في ظل تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة.