الأردن يعترض ثلاثة صواريخ إيرانية وسقوط رابع في منطقة نائية

عمان-سانا‏

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، بينما سقط ‏الصاروخ الرابع في منطقة نائية وغير مأهولة جنوب البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: إن منظومات الدفاع ‏الجوي تعاملت مع الصواريخ وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، بينما توجهت فرق سلاح الهندسة الملكي إلى موقع سقوط ‏الصاروخ الرابع لتأمينه والتعامل مع حطامه.‏

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وأنها مستعدة للتعامل بحزم مع أي ‏تهديد يستهدف أمن البلاد وسلامة مواطنيها.‏

وكانت الحكومة الأردنية أكدت في وقت سابق اليوم، استمرار العمل بصورة طبيعية في مطار الملك حسين الدولي وميناء ‏العقبة، مشيرة إلى عدم رصد تهديدات تستدعي إصدار تحذيرات.‏

كما أعلن الجيش الأردني أمس السبت اعتراض أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين ‏السابقة، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.‏