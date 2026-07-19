الأردن يعترض ثلاثة صواريخ إيرانية وسقوط رابع في منطقة نائية

عمان-سانا
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، بينما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية وغير مأهولة جنوب البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، بينما توجهت فرق سلاح الهندسة الملكي إلى موقع سقوط الصاروخ الرابع لتأمينه والتعامل مع حطامه.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وأنها مستعدة للتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف أمن البلاد وسلامة مواطنيها.
وكانت الحكومة الأردنية أكدت في وقت سابق اليوم، استمرار العمل بصورة طبيعية في مطار الملك حسين الدولي وميناء العقبة، مشيرة إلى عدم رصد تهديدات تستدعي إصدار تحذيرات.
كما أعلن الجيش الأردني أمس السبت اعتراض أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.