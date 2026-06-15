عون: نأمل أن يؤدي الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى ‏خفض التوترات وتعزيز الاستقرار

‌‎بيروت-سانا‏

أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الإثنين عن ‏أمله في أن يشكل الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء ‏الحرب خطوة نحو خفض ‏التوترات وتعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة والعالم.‏

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وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الرئيس عون ‏رحب خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران عباس ‏عراقجي بالاتفاق ‏الذي تم التوصل إليه بين إيران ‏والولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن يشكل خطوة ‏إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام ‏حلول ‏دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على ‏المستويين الإقليمي والدولي‎.‎

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وشدّد الرئيس اللبناني خلال الاتصال على أن استقرار ‏لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية، كما تم التأكيد ‏على أهمية مواصلة ‏الجهود السياسية والدبلوماسية ‏الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة، بما ‏ينعكس إيجاباً على دولها وشعوبها.‏

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وكان الرئيس عون رحب في بيان نشرته الرئاسة في وقت ‏سابق اليوم بالاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب ‏بينهما والذي أعلن ‏عنه أمس بوساطة باكستانية، معتبراً ‏أن ما تضمنه من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية ‏والتصعيد في المنطقة يمثل خطوة نحو ‏تعزيز الاستقرار، ‏ومشدداً على أهمية أن ينعكس هذا التوجه على لبنان ‏أيضاً‎.‎