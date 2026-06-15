عون: نأمل أن يؤدي الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى ‏خفض التوترات وتعزيز الاستقرار

بيروت-سانا
أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الإثنين عن أمله في أن يشكل الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب خطوة نحو خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الرئيس عون رحب خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدّد الرئيس اللبناني خلال الاتصال على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على دولها وشعوبها.
وكان الرئيس عون رحب في بيان نشرته الرئاسة في وقت سابق اليوم بالاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بينهما والذي أعلن عنه أمس بوساطة باكستانية، معتبراً أن ما تضمنه من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة يمثل خطوة نحو تعزيز الاستقرار، ومشدداً على أهمية أن ينعكس هذا التوجه على لبنان أيضاً.