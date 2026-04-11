ترامب يتعهد بفتح مضيق هرمز قريباً

واشنطن-سانا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح مضيق هرمز سواء تعاونت إيران أم لا، مؤكداً على أن أولويته القصوى في محادثات السلام هي ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحافيين لدى مغادرته واشنطن في رحلة داخلية أمس الجمعة: “سوف نفتح المضيق معهم أو بدونهم، أعتقد أن الأمر سيتم بسرعة كبيرة، وإذا لم يحدث ذلك فسنكون قادرين على إنهاء الأمر”.

وعندما سُئل ترامب عن تعريفه لاتفاق جيد، أجاب “لا سلاحَ نووياً، هذا يشكل 99% من الاتفاق”.

وأرسل ترامب نائبه جاي دي فانس إلى باكستان للتفاوض مع مسؤولين إيرانيين في محاولة لإبرام اتفاق سلام، بعد التوصل الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين.

وسيشكل إعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس النفط الخام العالمي، أحد أبرز قضايا محادثات السلام في إسلام آباد.

