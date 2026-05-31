الأردن يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى، وقيامهم برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد هتافات داخل باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرته خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واستفزازاً غير مقبول.

ونقلت وكالة بترا عن المتحدث باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن وإدانته استمرار الاقتحامات وما يرافقها من إجراءات وصفها بأنها تمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مشدداً على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للوضع القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحذر المجالي من تداعيات استمرار الانتهاكات والاستفزازات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل، بوقف الإجراءات الأحادية والانتهاكات المرتبطة بالمقدسات في القدس، إضافة إلى وقف الممارسات التي تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد التأكيد على موقف الأردن بأن المسجد الأقصى، يعد مكان عبادة للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة قانونياً بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين في وقت سابق اليوم باحات المسجد الأقصى، ورفعت علم الاحتلال الإسرائيلي بحماية من الشرطة ‏الإسرائيلية، وقاموا بحركات استفزازية داخل باحاته، تزامناً مع تصاعد اقتحامات ‏المستوطنين للمسجد.