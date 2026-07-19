ألمانيا تعلن السيطرة على حريق غابات في منتزه موريتز الوطني

برلين-سانا

أكدت السلطات الألمانية اليوم الأحد أن حريق الغابات المندلع في منتزه موريتز الوطني بولاية مكلنبورغ-فوربومرن، بات تحت السيطرة، فيما لا تزال عمليات الإخماد مستمرة.

وذكر موقع تاغيس شاو الألماني أن نحو 370 من عناصر الإطفاء والوكالة الاتحادية للإغاثة الفنية والقوات المسلحة الألمانية يواصلون جهودهم لمكافحة الحريق، الذي امتد إلى نحو 390 هكتاراً من الغابات، وسط تحديات ناجمة عن الرياح القوية التي تعيق عمليات الإخماد.

وأوضحت السلطات أن النيران لا تزال مشتعلة في أجزاء أخرى من الغابة، وتم استخدام أنظمة رشاشات وحواجز مائية لمنع امتداد الحريق إلى مناطق جديدة، في حين وصلت تعزيزات من ولاية ساكسونيا السفلى مزودة بشاحنات إطفاء متخصصة في حرائق الغابات.

ورفعت السلطات مؤقتاً أمر الإخلاء عن قرية غرانزين، ما سمح للسكان بالعودة إلى منازلهم، مع الإشارة إلى أن القرار قد يُعاد النظر فيه تبعاً لتطورات الحريق.

وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات إضافية بسبب وجود ذخائر غير منفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية داخل منطقة الحريق، ما يفرض قيوداً على وصول رجال الإطفاء إلى بؤر النيران ويجبرهم على مكافحة الحريق من مسافات آمنة.

وشددت السلطات على ضرورة تجنب منطقة الحريق وإبقاء الطرق المؤدية إليها مفتوحة لتسهيل وصول فرق الطوارئ.

ورجح خبراء البيئة أن تتمكن الطبيعة في منتزه موريتز الوطني من التعافي تدريجياً على المدى الطويل، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالغابات جراء الحريق.

واندلع حريق الغابات في منتزه موريتز الوطني الأسبوع الماضي، وسرعان ما امتد بفعل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والرياح إلى مساحات واسعة من الغابات.