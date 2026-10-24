ميليشيا الحوثي تستهدف مقري خفر السواحل في عدن بصواريخ باليستية

عدن-سانا

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي استهدفت مقر خفر السواحل في ديوان الوزارة في عدن بصاروخين باليستيين، ومبنى خفر السواحل في مديرية التواهي بصاروخ باليستي ثالث.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة قولها في بيان إن “الاستهداف يأتي امتداداً لسلسلة من الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية وحيوية في عدن، وفي مقدمتها مطار عدن الدولي، الذي تعرض لهجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر أكثر من مرة”.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تعكس نهجاً يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المواطنين، والإضرار بالمؤسسات العامة والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات للمواطنين.

وأكدت أن الأجهزة المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجمع المعلومات والأدلة لتقييم الأضرار الناجمة، واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في عدن، وضمان سلامة المواطنين وحماية المنشآت العامة.

في سياق متصل قتل مواطن يمني، بعد إصابته بشظايا متفرقة جراء القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي على منزله في حي المطار القديم السكني.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الجمعة عن سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على منزل في منطقة عيال صياد بمديرية نهم، ما أدى إلى مقتل جميع قاطنيه، وتضرر منزل مجاور.