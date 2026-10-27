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المؤشر نيكي يرتفع مع صعود أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

photo 2026 10 27 09 34 57 المؤشر نيكي يرتفع مع صعود أسهم شركات الذكاء الاصطناعي
لوحة أسعار الأسهم خارج أحد البنوك في طوكيو-رويترز

طوكيو-سانا‏

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء، إذ أدى إعلان شركة أنثروبيك عن طرحها ‏الأوليّ العامّ والمكاسب التي سجلها مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي إلى صعود أسهم ‏الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي زاد 1.91 بالمئة إلى 63374.45 نقطة ‏بحلول الساعة 01:42 بتوقيت ⁠غرينتش، بعدما ارتفع بما يصل إلى 2.4 بالمئة في ‏وقت سابق من الجلسة.‏

ويتجه المؤشر لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات إذا حافظ على هذا الزخم.‏

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.61 بالمئة إلى3997.09 نقطة.‏

وقال دايسوكي هاشيزومي كبير المحللين في شركة دايوا ‌سيكيوريتيز: “شعرت ⁠السوق ‏بالارتياح إزاء الأنباء المتعلقة بالطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك، في حين تبعت ‏أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أثر ارتفاع مؤشر الرقائق الإلكترونية ⁠في الولايات ‏المتحدة”.‏

وكشفت أنثروبيك عن خسائر فادحة ونمو هائل في ​الإيرادات، وذلك في ملف طرح ​عام ⁠أولي قدمته في الولايات المتحدة أوضحت فيه الشركة طموحها في بناء أنظمة ⁠ذكاء ​اصطناعي قادرة على إعادة ​تشكيل الاقتصاد العالمي على الرغم من التكاليف الباهظة ​لتطوير هذه التكنولوجيا.

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