المؤشر نيكي يرتفع مع صعود أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

طوكيو-سانا‏

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء، إذ أدى إعلان شركة أنثروبيك عن طرحها ‏الأوليّ العامّ والمكاسب التي سجلها مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي إلى صعود أسهم ‏الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي زاد 1.91 بالمئة إلى 63374.45 نقطة ‏بحلول الساعة 01:42 بتوقيت ⁠غرينتش، بعدما ارتفع بما يصل إلى 2.4 بالمئة في ‏وقت سابق من الجلسة.‏

ويتجه المؤشر لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات إذا حافظ على هذا الزخم.‏

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.61 بالمئة إلى3997.09 نقطة.‏

وقال دايسوكي هاشيزومي كبير المحللين في شركة دايوا ‌سيكيوريتيز: “شعرت ⁠السوق ‏بالارتياح إزاء الأنباء المتعلقة بالطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك، في حين تبعت ‏أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أثر ارتفاع مؤشر الرقائق الإلكترونية ⁠في الولايات ‏المتحدة”.‏

وكشفت أنثروبيك عن خسائر فادحة ونمو هائل في ​الإيرادات، وذلك في ملف طرح ​عام ⁠أولي قدمته في الولايات المتحدة أوضحت فيه الشركة طموحها في بناء أنظمة ⁠ذكاء ​اصطناعي قادرة على إعادة ​تشكيل الاقتصاد العالمي على الرغم من التكاليف الباهظة ​لتطوير هذه التكنولوجيا.