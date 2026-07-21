‏3.52 ملايين زائر لسوريا خلال النصف الأول… والسياح الأجانب يسجلون نمواً بـ 448%

‏دمشق-سانا

‏سجل قطاع السياحة في سوريا نمواً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفع إجمالي عدد الزوار من السوريين المغتربين والعرب والأجانب إلى 3.52 ملايين زائر، مقارنة بـ1.67 مليون زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 111 بالمئة، فيما قفز عدد السياح الأجانب بنسبة 448 بالمئة، والعرب بنسبة 107 بالمئة.

‏

وأوضحت هيئة الإحصاء في وزارة السياحة لـ سانا أنها سجلت معدلات نمو استثنائية خلال النص الأول من عام 2026، عكست ارتفاع الثقة بسوريا كوجهة سياحية، وتزايد الطلب الإقليمي والدولي على زيارتها، مبينةً أن السياحة الدولية حققت أعلى معدلات الارتفاع، إذ بلغ عدد السياح الأجانب 719 ألفاً، مقابل 131 ألفاً خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 448 بالمئة.

وبيّنت أن تركيا تصدرت قائمة الأسواق المصدّرة للزوار تلتها كل من ألمانيا، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وكندا، والمملكة المتحدة، بما يعكس اتساع قاعدة الأسواق الدولية، وتحول الطلب على سوريا تدريجياً من أسواق الجوار إلى أسواق أوروبية وأمريكية ذات قيمة سياحية أعلى، بما يعزز الأثر الاقتصادي للنمو المسجل.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد السياح العرب ارتفع إلى 664 ألف سائح، مقارنة بـ 320 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بلغ 107%، حيث تصدر الأردن قائمة الأسواق العربية المصدرة للزوار، إلى جانب لبنان والعراق، مع استمرار تنامي أعداد الزوار من دول الخليج العربي.

‏‏2.13 مليون زائر مغترب

‏وقالت الهيئة: إن عدد الزوار من السوريين المغتربين ارتفع إلى 2.13 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1.22 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققاً نمواً بلغ 75%، مشيرة إلى المكانة المحورية للسوريين المغتربين ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الثقة بالوجهة السورية، باعتبارهم الشريحة الأقرب لنقل تجربة الزيارة إلى الأسواق الخارجية، والمساهمة في ترسيخ صورة سوريا كوجهة سياحية تستعيد جاذبيتها.

‏المغتربون سفراء سوريا في العالم

‏ وقال وزير السياحة مازن الصالحاني في تصريح لـ سانا: “نفخر بالنمو الكبير في أعداد الزوار من السوريين المغتربين، لأنهم يمثلون أكثر من مجرد شريحة زوار، فهم سفراء سوريا في العالم، وأول من ينقل تجربتها إلى أسرهم ومجتمعاتهم، واستعادة ثقة السوريين بوطنهم هي الخطوة الأولى نحو ترسيخ ثقة العالم بسوريا كوجهة سياحية”.

‏

‏ وأضاف الصالحاني: إن تزايد أعداد السياح العرب والأجانب يؤكد استعادة سوريا لحضورها على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الطلب المتنامي يفتح آفاقاً استثمارية جديدة في قطاعات الفنادق والضيافة والخدمات السياحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

‌‏

‏وتشير بيانات وزارة السياحة إلى أن اتساع حركة الزوار يعزز فرص الاستثمار في قطاع السياحة، ويرفع الحاجة إلى تطوير الطاقة الفندقية والمرافق والخدمات السياحية، بما يواكب النمو المتواصل في أعداد الزائرين.