إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة

عواصم-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها هذه الدول في مواجهة تلك الاعتداءات التي تُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.



وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نشرته على منصة “إكس”، على أهمية وقف كل أشكال التصعيد العسكري، بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.



من جهته، أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً لسيادة الدول وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأكدت الخارجية الأردنية في بيان مماثل لها، تضامن المملكة مع البحرين والكويت، ووقوفها معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامتهما.

كما أدانت مصر الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة تلك الدول، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان منفصل، تضامن مصر مع الدول الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.



وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت دول الكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، في ظل تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.