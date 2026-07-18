مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية ترقى إلى جريمة حرب

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي اليوم السبت، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن، إضافة إلى استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين في الكويت.

وأكد البديوي في بيان، أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معتبراً أن هذه الهجمات ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة والملاحقة القضائية الدولية.

وشدد على أن استهداف المرافق المدنية بصورة متعمدة يشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف والاتفاقيات الدولية، ويعكس استمرار محاولات زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب البحرين و الكويت والأردن، ودعمه الإجراءات التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت البلاد، بينما أفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باندلاع حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه نتيجة استهدافها، ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل.

كما أعلن الجيش الأردني في وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.