ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,769 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى اليوم، إلى 72,769 قتيلاً، و172,704 جرحى.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها اليوم الإثنين: إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 قتلى، و40 إصابة، ما يرفع إجمالي عدد القتلى، منذ وقف إطلاق النار في الـ10 من تشرين الأول الماضي إلى 877 قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 2,602 جريح.
وأوضحت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وكان ستة فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون، أمس الأحد، جراء غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول الماضي.