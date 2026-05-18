ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,769 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا‏

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 ‏حتى اليوم، إلى 72,769 قتيلاً، و172,704 جرحى‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها اليوم الإثنين: إنّ ‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 قتلى، و40 إصابة، ما ‏يرفع إجمالي عدد القتلى، منذ وقف إطلاق النار في الـ10 من تشرين الأول الماضي إلى 877 قتيلاً، ‏وإجمالي الإصابات إلى 2,602 جريح‎.‎

وأوضحت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظلّ عجز طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة‎.‎

وكان ستة فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون، أمس الأحد، جراء غارات لطائرات الاحتلال ‏الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار ‏الساري منذ تشرين الأول الماضي‎.‎