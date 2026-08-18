العظمه يوضح لـ سانا شروط التسجيل في المركز الوطني للمتميزين ومنافسات الأولمبياد العلمي

دمشق-سانا



افتتحت هيئة التميز والإبداع اليوم الثلاثاء باب التسجيل أمام الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 – 2026، للانضمام إلى المركز الوطني للمتميزين، ومنافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026 – 2027، مع إمكانية الانضمام إلى كلاهما، وفق الدكتور شادي العظمه رئيس الهيئة.

وأوضح الدكتور شادي العظمه في تصريح لمراسل سانا، أنه يمكن التسجيل في المركز الوطني للمتميزين بحمص، عبر ملء استمارة التسجيل الموجودة في مديريات التربية في كل المحافظات، اعتباراً من تاريخ اليوم ولغاية 27 آب الجاري.

شروط التسجيل في المركز

وحول شروط التسجيل لاختبارات القبول في المركز، أوضح العظمة أنه يجب ألا يتجاوز عمر الطالب 16 عاماً بتاريخ 1-10-2026، وأن يكون من السوريين أو من في حكمهم، الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من مدارس سوريا لدورة عام 2026.



كما تتضمن الشروط ألا يقل معدل الطالب في شهادة التعليم الأساسي عن 90 بالمئة بعد تثقيل مادتي الرياضيات والعلوم، (فيزياء، كيمياء، علوم طبيعية) إذ تُضرب علامة الطالب في هاتين المادتين بـ2 ثم يحسب المعدل النهائي، أي أن يقبل الطلاب الذين حققوا مجموعاً أكبر من أو يساوي: 3420 من 3800.



وأشار العظمه إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على كامل التفاصيل والشروط، على الملف التالي.

التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري

وبيّن العظمة أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي التسجيل في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2027 باختصاص (رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلم أحياء ومعلوماتية والعلوم النووية)، اعتباراً من تاريخ اليوم ولغاية 18 أيلول عبر الرابط الآتي.

وعن شروط التسجيل في الأولمبياد، أوضح العظمه أنه يجب أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى المدارس السورية للعام الدراسي 2026 ـ 2027، مشيراً إلى أنه يمكن أن يشارك في المسابقة جميع الناجحين في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي الحالي المحققين لأحد الشروط التالية:

1ـ الحاصلون على مجموع 2.500 درجة فما فوق في شهادة التعليم الأساسي، وعلى مجموع 2,340 فما فوق بعد طي علامة المواد الكونية في الإعدادية الشرعية.

2ـ الحاصلون على علامة 595 فما فوق في مادة الرياضيات.

3ـ الحاصلون على علامة 395 فما فوق في مادة العلوم العامة.

منصة وطنية لاكتشاف ورعاية الطاقات الشابة

واعتبر العظمه أن الأولمبياد يشكل منصة وطنية لاكتشاف ورعاية الطاقات الشابة، وصناعة جيل علمي قادر على المنافسة محلياً وعالمياً، وفتح آفاق المنافسة أمام الطلاب المتفوقين في مجالات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء، والمعلوماتية، حتى وصولهم إلى تمثيل سوريا في المحافل العلمية الدولية.



ولفت العظمة إلى أن مشاركة الطلبة في الأولمبياد والمركز الوطني للمتميزين، يتيح الفرصة أمامهم لإبراز قدراتهم العلمية والانضمام إلى عائلة الأولمبياد العلمي السوري، داعياً الطلبة المتميزين لاغتنام الفرصة والتسجيل للانضمام إلى مسيرة علمية متميزة تصنع الفارق في مستقبلهم الأكاديمي والإبداعي.



وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي ‏والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026، وحصل فيها ‏468 طالباً وطالبة على العلامة التامة.‏