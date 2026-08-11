وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز الألفين

كينشاسا-سانا

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2011 حالة، ما يفاقم القلق، جراء ما يصفه مسؤولو الصحة بأنه أسرع تفش مسجل للمرض على الإطلاق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن معهد الصحة العامة في الكونغو قوله في أحدث بياناته بشأن تفشي الوباء: تم حتى الآن تسجيل 4381 إصابة مؤكدة في خمسة أقاليم في البلاد، بينها 2011 حالة وفاة.

وذكرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية الكونغو يوم الأربعاء الماضي أن عدد ‏الإصابات المؤكدة بالمرض وصل إلى 3973 إصابة، بينها 1801 وفاة.‏