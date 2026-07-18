الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلات عقب تعرض ‏البلاد ‏لاعتداءات صاروخية ‏

الكويت-سانا‏

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت، إعادة ‏جدولة أغلب ‏رحلاتها، عقب تعرض الكويت ‏لاعتداءات صاروخية وطائرات ‏مسيّرة، وما تبع ذلك ‏من وقف مؤقت لحركة الإقلاع والهبوط في ‏مطار ‏الكويت الدولي‎.‎

وقالت الشركة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية ‌‏”كونا”: إن ‏إعادة جدولة الرحلات جاءت نظراً ‏للتطورات الأمنية الراهنة، ‏مؤكدة أنها تعمل على ‏تنظيم مواعيد الرحلات بما يضمن سلامة ‏المسافرين ‏واستمرار العمليات التشغيلية‎.‎

ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة مستجدات ‏رحلاتهم، ‏موضحة أنه سيتم إرسال إشعارات ‏ورسائل نصية إلى أرقام ‏الهواتف المسجلة في ‏الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديثات جديدة‎.‎

وكان الجيش الكويتي أعلن أمس الجمعة، رصد ‏واعتراض 32 ‏طائرة مسيّرة معادية اخترقت المجال ‏الجوي للبلاد، وتم التعامل ‏معها بنجاح عبر ‏منظومات الدفاع الجوي، كما أعلنت وزارة ‏الدفاع أن الاعتداءات الإيرانية الجديدة على البلاد أدت إلى ‏إصابة عدد من منتسبي القوة ‏البرية الكويتية، وخلفت أضراراً ‏مادية في عدد من المنشآت الحيوية والمدنية‎.‎