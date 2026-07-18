الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلات عقب تعرض ‏البلاد ‏لاعتداءات صاروخية ‏

الكويت-سانا
أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت، إعادة جدولة أغلب رحلاتها، عقب تعرض الكويت لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة، وما تبع ذلك من وقف مؤقت لحركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي.
وقالت الشركة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية ”كونا”: إن إعادة جدولة الرحلات جاءت نظراً للتطورات الأمنية الراهنة، مؤكدة أنها تعمل على تنظيم مواعيد الرحلات بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار العمليات التشغيلية.
ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة مستجدات رحلاتهم، موضحة أنه سيتم إرسال إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديثات جديدة.
وكان الجيش الكويتي أعلن أمس الجمعة، رصد واعتراض 32 طائرة مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد، وتم التعامل معها بنجاح عبر منظومات الدفاع الجوي، كما أعلنت وزارة الدفاع أن الاعتداءات الإيرانية الجديدة على البلاد أدت إلى إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية، وخلفت أضراراً مادية في عدد من المنشآت الحيوية والمدنية.