شركات عربية في ناس تكس: المعرض يعزز الشراكات ويدعم قطاع النسيج في سوريا

دمشق-سانا



أكد عدد من ممثلي الشركات العربية المشاركة في معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026″، اليوم الأحد، أهمية المعرض، بوصفه منصة لتعزيز التعاون بين الشركات، واستعراض أحدث المنتجات والتقنيات، مشيرين إلى أن المشاركة في المعرض تعكس الاهتمام المتزايد بالسوق السورية، ودورها في دعم قطاع النسيج والصناعات المرتبطة به.

التعريف بالمنتجات وثقافة استخدامها

وأوضح ممثل إحدى الشركات المصرية وائل الريحاني لـ سانا، أن مشاركة الشركة تهدف إلى التعريف بمنتجاتها، ولا سيما منتجات الإسفنج الذكي (الميموري فوم) واللاتكس الطبيعي، ونشر ثقافة استخدام هذه المنتجات في السوق السورية، مبيناً أن المعرض يشكل فرصة لإطلاق الشركة نشاطها في سوريا والتعريف بأحدث منتجاتها.





وأشار الريحاني إلى أن “ناس تكس 2026” يجمع مختلف حلقات صناعة النسيج تحت سقف واحد، بدءاً من المواد الأولية وصولاً إلى المنتج النهائي، ويضم طيفاً واسعاً من الصناعات المرتبطة بالنسيج، معرباً عن تقديره لمستوى التنظيم وما يوفره من بيئة مناسبة لنجاح الشركات المشاركة.

دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار

من جانبها، أوضحت ممثلة إحدى الشركات الإماراتية نايا ظاظا، أن هذه المشاركة هي الأولى للشركة في معرض “ناس تكس”، مشيرة إلى أنها تسعى إلى نقل تجربتها وخبراتها بالمفروشات إلى السوق السورية، والتعريف بالمنتجات التي تقدمها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.



بدوره، أعرب ممثل إحدى الشركات اللبنانية أنيس أبو ضهر، عن إعجابه بمستوى تنظيم المعرض وحجم المشاركة فيه، مؤكداً أن “ناس تكس” يضاهي المعارض المتخصصة التي تقام في عدد من الدول، ويشكل منصة مهمة تجمع الشركات المحلية والعربية والأجنبية.



وأشار أبو ضهر إلى أن المشاركة الواسعة في المعرض تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، معرباً عن ثقته بقدرة صناعة النسيج السورية على استعادة مكانتها المعروفة، في ظل ما تمتلكه من خبرات وإمكانات عريقة في هذا القطاع.





وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى انطلق يوم أمس السبت على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏

