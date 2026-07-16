رجي: لبنان اختار إعادة بناء دولة تمتلك وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني

باريس-سانا



أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن لبنان اختار إعادة بناء دولة كاملة السيادة تمتلك وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني وتمارس حق استخدام القوة الشرعية عبر مؤسساتها الدستورية.



ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الخميس عن رجي قوله خلال مؤتمر عقد في مجلس الشيوخ الفرنسي:” إن لبنان يسعى إلى بناء دولة حرة وتعددية وديمقراطية قائمة على مؤسسات قوية”، مشدداً على أن السيادة لا تتجزأ وأن القرار الوطني لا يُفوّض.



وأكد أن قرارات الحكومة اللبنانية، وفي مقدمتها إنهاء الوجود العسكري لميليشيا حزب الله، جاءت تعبيراً عن إرادة وطنية وقناعة بأن الدولة لا تستطيع استعادة هيبتها وصدقيتها ما دامت هناك تنظيمات عسكرية تعمل خارج سلطتها الدستورية.



وأشار رجي إلى أن لبنان لا يرفض التعاون مع أي طرف، لكنه يميز بين الشراكة والوصاية، وبين التعاون والتدخل، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالحرب والسلم والأمن الوطني والسياسة الخارجية تُتخذ في بيروت وحدها.



ولفت إلى أن لبنان يرحب بكل شريك يساهم في تقوية الدولة، ويرفض كل من يسعى إلى الحلول مكانها، مشدداً على أن بلاده اختارت الدولة والمؤسسات والسيادة وألا تكون ساحة لتصفية صراعات الآخرين.



وفي سياق متصل أكد رجي أن لبنان ينظر إلى فرنسا كشريك يمكنه الإسهام في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، مشيراً إلى دورها ضمن قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.



وأوضح الوزير اللبناني أن الهدف هو بسط القوات المسلحة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الجنوب، وفق قرارات الدولة اللبنانية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معتبراً أن تحقيق الاستقرار يتطلب أيضاً الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.



وكان رجي أكد في 9 تموز الجاري أن لبنان قرر طي صفحة العقود التي تحول خلالها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين، مشدداً على أنه لا يحق لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة احتكار قرار الدولة.



يشار إلى أن لبنان وإسرائيل وقعا في الـ 26 من حزيران الماضي، اتفاقاً إطارياً بعد جولة خامسة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن.

