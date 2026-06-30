‎ ‎العراق ومجلس التعاون الخليجي يبحثان تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد

بغداد-سانا‏

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‎ ‎بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد ‏البديوي، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد.‏

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن حسين قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع البديوي في بغداد: إن العراق يرفض ‏الهجمات التي تطول دول الخليج العربي، مجدداً التأكيد على موقف بلاده الثابت الرافض للحروب وتوسيع دائرة الصراع في ‏المنطقة.‏

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‎ ‎وأشار حسين إلى استعداد بغداد الكامل لمواصلة الحوار مع دولة الكويت، للوصول إلى تفاهمات وقرارات تصب في ‏مصلحة البلدين.‏

‎ ‎من جهته، أوضح البديوي أنه بحث مع وزير الخارجية العراقي مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى تهدئة ‏الأوضاع، منوهاً بالخطوات والتدابير التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداءات تستهدف ‏دول الخليج.‏

وكان وزير الخارجية العراقي دعا، الأحد الماضي، إلى عقد اجتماع موسع في بغداد يضم دول الخليج العربي وإيران، لبحث ‏أمن واستقرار المنطقة وسبل إنهاء التوترات الراهنة.‏

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وتشهد المنطقة تصعيداً ميدانياً متواصلاً، تمثل مؤخراً بتعرض عدد من دول الخليج لاعتداءات بالصواريخ والطائرات ‏المسيرة، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.