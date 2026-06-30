‎ ‎العراق ومجلس التعاون الخليجي يبحثان تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد

بغداد-سانا
بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن حسين قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع البديوي في بغداد: إن العراق يرفض الهجمات التي تطول دول الخليج العربي، مجدداً التأكيد على موقف بلاده الثابت الرافض للحروب وتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.
وأشار حسين إلى استعداد بغداد الكامل لمواصلة الحوار مع دولة الكويت، للوصول إلى تفاهمات وقرارات تصب في مصلحة البلدين.
من جهته، أوضح البديوي أنه بحث مع وزير الخارجية العراقي مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع، منوهاً بالخطوات والتدابير التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداءات تستهدف دول الخليج.
وكان وزير الخارجية العراقي دعا، الأحد الماضي، إلى عقد اجتماع موسع في بغداد يضم دول الخليج العربي وإيران، لبحث أمن واستقرار المنطقة وسبل إنهاء التوترات الراهنة.
وتشهد المنطقة تصعيداً ميدانياً متواصلاً، تمثل مؤخراً بتعرض عدد من دول الخليج لاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.