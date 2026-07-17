بعد قرن من الخطأ.. علماء يكتشفون نوعاً نباتياً جديداً في أستراليا

كانبرا-سانا

كشف علماء نبات أستراليون عن نوع جديد من الشجيرات المزهرة في شمال شرق ولاية نيو ساوث ويلز، بعد أن بقي النبات مصنفاً بشكل خاطئ لأكثر من 100 عام، في اكتشاف يسلط الضوء على أهمية الدراسات الوراثية والميدانية في إعادة تقييم التنوع النباتي.

وذكرت جامعة نيو إنجلاند الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني أول أمس، أن فريقاً من الباحثين بقيادة عالم النباتات الدكتور جيريمي برول توصل إلى أن الشجيرة ذات الأزهار الوردية الزاهية ليست من نوع “فيباليوم نوتي” كما كان يُعتقد سابقاً، بل تنتمي إلى نوع مستقل أطلق عليه اسم “فيباليوم بانيابا”، نسبة إلى الاسم الذي يستخدمه شعب باندجالانج الأصلي للمنطقة التي ينمو فيها النبات.

وأوضح الباحثون أن اكتشاف النوع الجديد جاء خلال رحلة ميدانية قرب مدينة جرافتون، حيث أظهرت الفحوص الدقيقة وجود اختلافات واضحة بين النبات والعينات المعروفة سابقاً، بعد تحليل خصائصه البنيوية وإجراء تحاليل للحمض النووي.

وأشاروا إلى أن “فيباليوم بانيابا” شجيرة يقل ارتفاعها عن مترين، وتتميز بأزهار وردية تظهر خلال الفترة الممتدة من أواخر الشتاء حتى فصل الربيع، كما تختلف عن الأنواع القريبة منها بصفات تشمل كثافة الشعيرات النباتية على الكؤوس وحجم الفصوص والبذور.

وبيّنت الدراسات الميدانية أن انتشار النبات محدود، إذ يوجد في موقعين فقط، ويبلغ عدد النباتات البرية فيهما أقل من ألف نبتة، ما يجعله عرضة لتهديدات عدة، أبرزها حرائق الغابات المتكررة والجفاف ورعي الماشية.

يذكر أن محدودية موطن النبات واعتماده على تجدد البذور بعد الحرائق يفرضان الحاجة إلى إجراءات لحمايته والحفاظ على هذا النوع النباتي المكتشف حديثاً.