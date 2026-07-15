مقتل خمسة فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948

القدس المحتلة-سانا

قتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخر اليوم الأربعاء، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والأراضي المحتلة عام 1948، فيما اعتقل وأصيب آخرون في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ طيران الاحتلال قصف منزلاً في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومحيط مخيم البريج وسط القطاع، وخاصة شماله الشرقي، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إلقاء طائرات إسرائيلية مسيّرة قنابل قرب دوار بني سهيلا شرق المدينة، وإطلاق الدبابات الإسرائيلية نيراناً كثيفة باتجاه المناطق الشرقية.

وفي الأراضي المحتلة عام 1948 قتل شاب وأصيب آخر الليلة الماضية برصاص جنود الاحتلال في بلدة سولم بمنطقة مرج ابن عامر، لترتفع بذلك حصيلة القتلى برصاص الاحتلال في أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى ثمانية.

أما في الضفة الغربية فاعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين خلال اقتحامها بلدتي بيتا واللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، وأحياء في مدينة قلقيلية، وبلدة حبلة جنوبها، كما احتجزت 25 فلسطينياً خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم لعدة ساعات.

فيما حوّل جنود الاحتلال مبنى اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة إلى مركز تحقيق، بعد تحطيم أبواب المؤسسات الواقعة فيه، بما في ذلك مكتب محافظة القدس، واحتجزوا عشرات الفلسطينيين لساعات.

وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل واعتدوا على المنازل والأهالي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح وكسور.



وكان عشرة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون أمس الثلاثاء في اعتداءات إسرائيلية على مدن القطاع، فيما اعتُقِل أكثر من 20 خلال مداهمات في الضفة الغربية.