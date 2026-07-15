الأرجنتين وإنكلترا في قمة كلاسيكية الليلة لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026

أتلانتا-سانا

ستكون مدينة أتلانتا الأمريكية عند العاشرة ليلاً بتوقيت دمشق مسرحاً لقمة كروية كلاسيكية تجمع منتخبي الأرجنتين وإنكلترا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لتحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية بعدما حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور الأولى بفوزه أمس على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد.

وتحمل هذه المواجهة الرقم ستة في تاريخ لقاءات المنتخبين بالعرس العالمي، ما يضفي عليها طابعاً تاريخياً وندياً خاصاً نظراً للإرث الكبير الذي يجمعهما في هذه البطولة.

ويدخل المنتخب الإنكليزي اللقاء باحثاً عن بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعد لقبه الوحيد عام 1966، مستنداً إلى الروح القتالية التي أظهرها في الأدوار الإقصائية، وكان آخرها تجاوزه عقبة نظيره النرويجي بهدفين لهدف بعد التمديد في الدور ربع النهائي.

ويسعى الألماني توماس توخل مدرب إنكلترا ليكون أول مدرب أجنبي يبلغ نهائي المونديال منذ 48 عاماً، معولاً على ثنائية هاري كين وجود بيلينغهام، اللذين سجلا ستة أهداف لكل منهما في هذه النسخة، في إنجاز تاريخي غير مسبوق للمنتخب الإنكليزي في بطولة واحدة.

في المقابل، يدخل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب ثلاث مرات المواجهة بسجل مثالي في هذه النسخة محققاً الفوز في جميع مبارياته الست حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 12 انتصاراً متتالياً في الأدوار النهائية للمونديال، على الرغم من الصعوبات الإقصائية التي واجهته، والتي كان آخرها فوزه الصعب على سويسرا بثلاثة أهداف لهدف بعد التمديد في ربع النهائي.

ويقود طموحات “التانغو” النجم ليونيل ميسي، الذي يعزز أرقامه القياسية كأفضل هداف في تاريخ النهائيات برصيد 21 هدفاً، إضافة إلى كونه أفضل صانع ألعاب بتقديم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، ويمتلك الهجوم الأرجنتيني الفعالية الأكبر في البطولة الحالية برصيد 17 هدفاً.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، تميل الكفة التاريخية لصالح إنكلترا بـ 6 انتصارات، مقابل 3 للأرجنتين، و5 تعادلات في 14 لقاء جمع بينهما، غير أن المواجهتين الأخيرتين في كأس العالم صبتا في مصلحة الأرجنتين، الأولى في مونديال المكسيك 1986، والثانية في مونديال فرنسا 1998 بركلات الترجيح.

وعلى مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، يفتقد المنتخب الإنكليزي خدمات مدافعه الموقوف جاريل كوانساه، وسط شكوك تحيط بمشاركة لاعب الوسط ديكلان رايس بسبب الإصابة، بينما تبدو صفوف الأرجنتين أكثر اكتمالاً مع ترجيح جاهزية الثنائي كريستيان روميرو ولياندرو باريديس للمشاركة بالرغم من الإصابة التي تعرضا لها في المباراة السابقة.