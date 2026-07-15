الجيش الكولومبي يحرّر 39 شخصاً اختطفتهم جماعة مسلحة

بوغوتا-سانا



أعلن الجيش الكولومبي تحرير 39 مدنياً، بينهم قاصر، بعد أن كانت جماعة “جيش التحرير الوطني” المتمردة قد اختطفتهم في وقت سابق ببلدية تشوكو غربي البلاد.



ونقلت فرانس برس عن الجنرال في الجيش الكولومبي هوغو لوبيس قوله اليوم الثلاثاء: “إن 39 مدنياً استعادوا حريتهم عقب عملية عسكرية نفذتها القوات المسلحة لتحريرهم”، مشيراً إلى مقتل جنديين من الجيش الكولومبي خلال المواجهات.



من جهتها أوضحت مصادر عسكرية أن المختطفين جميعهم من المدنيين، وكانوا يستقلون حافلة على طريق سريع في منطقة تشوكو النائية عندما جرى اعتراضهم واختطافهم من قبل الجماعة المتمردة.



يذكر أن كولومبيا تشهد صراعات مسلحة وعمليات قتل وخطف أودت بحياة مئات الآلاف، فيما ظهرت فيها العديد من الحركات المتمردة والمجموعات المسلحة إضافة إلى عصابات تهريب المخدرات، ما جعلها تعاني من أوضاع أمنية واقتصادية صعبة.