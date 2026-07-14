وزيرا الخارجية الأردني والكويتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

عمّان-سانا

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، جهود إنهاء التصعيد في المنطقة.



وأكّد الوزيران، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل شامل للأزمة، يعالج كل أسباب التوتر، ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين، كما شددا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.



وأدان الوزيران الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين التضامن المطلق في مواجهتها.



كما أدان الوزيران اعتداءات ميليشيا ‏الحوثي على المنطقة الجنوبية في السعودية، وشدّدا على التضامن المطلق مع الرياض، ودعم كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.



وكانت السعودية أعلنت أمس الإثنين، أن دفاعاتها الجوية ‏اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب البلاد.‏