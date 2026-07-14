السعودية تدين استهداف منشآت كويتية وناقلتي نفط إماراتيتين

الرياض-سانا

أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استهداف منشآت كويتية، بينها القنصلية العامة في البصرة ومراكز حدودية ومنصة حفر بحرية، إضافة إلى ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز، مؤكدة رفضها استمرار إيران في تهديد أمن المنطقة عبر استهداف قطر والأردن والبحرين.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة واس اليوم الثلاثاء، رفض المملكة التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في ممارسات تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وحمّلت المملكة إيران مسؤولية استمرار هذه الاعتداءات، مطالبةً بوقفها بشكل فوري، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها، مجددة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها.

وأدانت وزارة الخارجية الكويتية أمس الإثنين، الاعتداءات المستمرة التي تستهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية.

وكانت الإمارات أعلنت أمس الإثنين، أن صواريخ ‌‏كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط “مومباسا” و”الباهية” في الممر الملاحي ‌‏الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه العمانية، ما أسفر عن ‏مقتل أحد أفراد ‏طاقم الناقلة “مومباسا” من الجنسية الهندية، وإصابة 8 آخرين (6 من ‏الجنسية ‏الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية).‏