الهند تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية عقب استهداف سفينة تجارية قبالة عمان

نيودلهي-سانا
استدعت وزارة الخارجية الهندية القائم بأعمال السفارة الأمريكية جيسون ميكس، للاحتجاج على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، كان على متنها طاقم هندي مؤلف من 24 فرداً، لا يزال ثلاثة منهم في عداد المفقودين.
وقالت الخارجية الهندية في بيان أمس الأربعاء: إن “الاستمرار في استهداف السفن التجارية في المنطقة يبعث على القلق العميق، وهو نتيجة مباشرة للصراع الدائر فيها”.
وطالبت الخارجية الهندية بخفض فوري للتصعيد والتوترات، وإنهاء استهداف الشحن التجاري والبنية التحتية المدنية، والعمل على استعادة حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وكانت السفينة “سيتيبيلو” قد تعرضت لهجوم أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها، في حادث هو الثاني من نوعه خلال أيام، وذلك بعد تعرض ناقلة ترفع علم بالاو لهجوم يوم الإثنين الماضي، حيث أُنقذ طاقمها الهندي المكون من 24 فرداً بالتعاون مع السلطات العمانية.