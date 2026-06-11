الهند تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية عقب استهداف سفينة تجارية قبالة عمان

نيودلهي-سانا‏

استدعت وزارة الخارجية الهندية القائم بأعمال السفارة الأمريكية جيسون ‏ميكس، للاحتجاج على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، كان على ‏متنها طاقم هندي مؤلف من 24 فرداً، لا يزال ثلاثة منهم في عداد المفقودين.‏

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وقالت الخارجية الهندية في بيان أمس الأربعاء: إن “الاستمرار في استهداف ‏السفن التجارية في المنطقة يبعث على القلق العميق، وهو نتيجة مباشرة للصراع الدائر ‏فيها”.‏

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وطالبت الخارجية الهندية بخفض فوري للتصعيد والتوترات، وإنهاء استهداف الشحن ‏التجاري والبنية التحتية المدنية، والعمل على استعادة حرية الملاحة والتجارة عبر ‏الممرات المائية الدولية وفقاً لأحكام القانون الدولي.‏

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وكانت السفينة “سيتيبيلو” قد تعرضت لهجوم أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها، في ‏حادث هو الثاني من نوعه خلال أيام، وذلك بعد تعرض ناقلة ترفع علم بالاو لهجوم يوم ‏الإثنين الماضي، حيث أُنقذ طاقمها الهندي المكون من 24 فرداً بالتعاون مع السلطات ‏العمانية.‏