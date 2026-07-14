الحرب الروسية الأوكرانية.. إصابات في كييف وزابوريجيا وحريق بمنشأة نفطية روسية

موسكو/كييف-سانا

تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت كييف وزابوريجيا لقصف روسي أسفر عن إصابات، فيما أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار الروسية، وإلحاق أضرار بعدد من المنشآت.

قصف صاروخي على كييف

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أوكرانيين قولهم: إن القوات الروسية شنت هجوماً صاروخياً على كييف في وقت مبكر اليوم، ما تسبب باندلاع حرائق في عدة مواقع داخل المدينة، من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو أن القصف استهدف منطقتي تخزين في حي هولوسيفسكي، وتسبب باندلاع حريق فيهما، فيما أشار رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إلى سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة مفتوحة بإحدى الضواحي الشرقية، ما أسفر عن اشتعال عدد من السيارات.

وأفاد شهود بسماع عدة انفجارات في أنحاء المدينة، بينما استمرت حالة التأهب الجوي في كييف نحو خمسين دقيقة.

وفي جنوب شرق أوكرانيا، أعلنت أجهزة الطوارئ أن طائرات مسيرة روسية استهدفت مناطق سكنية في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً، في حين قال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف: إن هجوماً بطائرة مسيرة على بلدة قرب المدينة أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

أضرار في منشآت روسية

في المقابل، أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية اندلاع حريق في مصفاة أفيبسكي للنفط بمنطقة كراسنودار جنوب البلاد، نتيجة سقوط حطام طائرات مسيرة.

وأوضحت أن الحطام ألحق أضراراً بعدد من المنازل الخاصة، ومبنى سكني ومنشأة عند أحد تقاطعات السكك الحديدية، كما تسبب باشتعال منشأتين وإصابة شخص واحد.

كما أفادت السلطات الروسية بسقوط حطام طائرة مسيرة داخل منطقة صناعية في مدينة سالافات بإقليم باشكورتوستان، دون تسجيل إصابات.

وتضم مدينة سالافات أحد أكبر المجمعات البتروكيماوية في روسيا، إضافة إلى مصفاة نفط تديرها شركة “غازبروم”.

ويأتي تبادل الهجمات في ظل استمرار العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، مع تصاعد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف المدن والبنية التحتية والمنشآت الحيوية لدى الجانبين.

وكان قُتل عشرة أشخاص أمس الإثنين، أربعة منهم في محيط موسكو، وستة في أوكرانيا، فيما لا تزال الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار تواجه تحديات كبيرة.