وزيرا خارجية الأردن والكويت يبحثان التطورات الإقليمية ووقف إطلاق النار بالمنطقة

مكالمة هاتفية 860x482 2 وزيرا خارجية الأردن والكويت يبحثان التطورات الإقليمية ووقف إطلاق النار بالمنطقة

عمّان-سانا

أكد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي، ضرورة التزام واشنطن وطهران بوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر في المنطقة، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويحقق الأمن والاستقرار الدائمين.

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان نشر على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أن الوزيرين جددا إدانتهما للاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكّدا استمرار التنسيق والتشاور لتطوير التعاون في جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الوزيران التصعيد في الضفة الغربية المحتلة بسبب الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال، وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأعرب الوزيران عن إدانتهما للإجراءات الإسرائيلية، وأكّدا ضرورة بلورة موقف إقليمي ودولي مشترك وفاعل ضدّها.

وتصدت الدفاعات الجوية للجيش الأردني في وقت سابق اليوم الأربعاء لاعتداءات صاروخية إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة.

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