مصرع 9 عمال إثر انهيار كومة نفايات غرب الهند

نيودلهي-سانا

لقي 9 عمال مصرعهم، اليوم الإثنين، جراء انهيار كومة نفايات ضخمة فوق مبنى إداري تابع لمنشأة “أنتوني ويست” لتدوير النفايات على مشارف مدينة بونه غرب الهند.

ونقلت وكالة” فرانس برس” عن الشركة المشغلة للمنشأة قولها في بيان: إن الأمطار الغزيرة المتواصلة تسبّبت في انهيار آلاف الأطنان من النفايات من مكب مجاور، ما ألحق أضراراً جسيمة بالمبنى، حيث كان يوجد 23 موظفاً، مضيفة: إنّ 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أُنقذ 14 آخرون أحياء.

وأضافت الشركة: إنه تم إيقاف العمليات في المحطة مؤقتاً ريثما تُستكمل التقييمات الهيكلية وتدابير السلامة.

وتشيع في الهند حوادث انهيار المباني ومواقع البناء خلال موسم الرياح الموسمية الذي يمتدّ من تموز إلى أيلول، إذ تتعرّض المنشآت القديمة أو المتهالكة لأضرار نتيجة الأمطار المستمرّة.

ويقول علماء: إن التغير المناخي يزيد من وتيرة وشدّة الظواهر الجوية المتطرّفة في الهند، أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان، كما يشير خبراء الأرصاد الجوية إلى أن ظاهرة النينيو المناخية المحتملة هذا العام ربّما تؤدي إلى اضطراب الأنماط الجوية المعتادة في البلاد.