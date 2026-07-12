إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية وتأكيد على التضامن مع الدول المستهدفة

عواصم-سانا

توالت الإدانات العربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وسط تأكيدات على رفض المساس بسيادة دول المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية وفق ما نقلت وكالة واس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار إيران في نهجها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة رفضها لانتهاك طهران مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية تمثل تهديداً لأمن الملاحة وحرية حركة التجارة الدولية.

وجددت السعودية رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول الشقيقة، مؤكدةً أن استمرار هذه الاعتداءات والتصعيد يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

‏كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم وفق ما نقلت وكالة بترا الاعتداءات الإيرانية، مؤكدةً أنها تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الدول، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت الوزارة تضامنَ الأردن المطلق مع الدول الشقيقة، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

بدورها أكدت وزارة الخارجية المصرية على موقعها الرسمي أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن الإقليمي.

وجددت الوزارة رفضها الكامل لكل الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددةً تضامنها الكامل مع دول الخليج، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها.

وشددت الوزارة على أنه لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات داعية إلى الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.

إلى ذلك استنكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بشدة الاعتداءات الإيرانية، لما تمثّله من انتهاك لسيادة الدول وتهديد لأمنها، وما تشكّله من خطر على استقرار المنطقة برمّتها.

وجدد سلام تضامن بلاده الكامل مع الدول الشقيقة، ووقوفها الدائم إلى جانبهم.

من جانبها أكدت الرئاسة الفلسطينية بحسب وكالة وفا وقوف فلسطين وتضامنها الكامل مع الدول العربية المستهدفة، في مواجهة الأعمال العدوانية، التي تهدف المساس بأمن وسيادة واستقرار الدول العربية الشقيقة.

وشددت على دعم البلاد الكامل للسياسات والإجراءات التي تتخذها الدول العربية الشقيقة لحماية شعوبها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وعدم المساس بسيادتها، مجددة الدعوة لتغليب لغة الحوار كأساس لحل مشاكل المنطقة، وفق القانون الدولي.‎

وتتعرض دول الخليج لاعتداءات إيرانية على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران، حيث أعلنت ‏القيادة ‏المركزية ‌‏الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم، بدء جولة ‏جديدة من الضربات الجوية ‌‏على مواقع في إيران التي نفذت ‏اعتداءات بالصواريخ ‏طالت أراضي ‌‏قطر والكويت ‏والإمارات‎.‎