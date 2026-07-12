الإمارات: منظومات الرصد بأعلى جاهزية والتهديدات الصاروخية كانت خارج الحدود

أبو ظبي-سانا

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، أن الأوضاع داخل الدولة مستقرة تماماً، مشيرة إلى أن منظومات الرصد والمتابعة تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة، ضمن أعلى درجات الجاهزية.

وشددت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية ” وام “اليوم الأحد، على أن التهديدات الصاروخية التي جرى رصدها صباح اليوم الأحد كانت خارج حدود الدولة.

وبينت الهيئة أن إصدار التنبيهات والرسائل التحذيرية يأتي في إطار النهج الاستباقي الذي تتبعه الإمارات للتعامل مع أي مخاطر محتملة أو تطورات وشيكة، حتى وإن كانت احتمالات تأثيرها محدودة، بما يعكس جاهزية المنظومة الوطنية وحرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجتمع واستقراره.

وجددت الهيئة تأكيدها أنه لا توجد حالياً أي مؤشرات تستدعي القلق، وأن الجهات المختصة تواصل متابعة الأوضاع ونشر المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وكانت كل من الإمارات وقطر والكويت، أعلنت اليوم الأحد، تصدي قواتها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت أراضيها، فيما أعلنت سلطنة عمان تعرض ميناء ‏الدقم التجاري على السواحل الجنوبية الشرقية للسلطنة ‏لاستهداف بطائرتين مسيّرتين، ما أدى إلى إصابة عامل وافد، ‏دون وقوع أضرار مادية‎.‎

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي، عقب تجدد الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية في وقت سابق اليوم، رداً على استهداف طهران سفينة حاويات في مضيق هرمز وإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة.