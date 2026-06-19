الخارجية الأمريكية تعلن عن جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء المقبل

Layer 11 الخارجية الأمريكية تعلن عن جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء المقبل

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن جولة التفاوض المقبلة بين لبنان وإسرائيل ستُعقد في واشنطن في الـ 23 من شهر حزيران الجاري وتستمر حتى يوم 25 من الشهر الجاري. 
 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان أوردته وكالة رويترز: إن الإعلان جاء عقب اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني جوزاف عون، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي أكد دعم واشنطن لجهود الحكومة اللبنانية لإقامة دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش في سلام مع جميع جيرانها.
 
يشار إلى أن عون بحث مع روبيو خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، مشدداً على ضرورة الوقف الشامل للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

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