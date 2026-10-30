أردوغان يدعو من قمة الدول التركية إلى تعزيز الجهود لدعم القضية الفلسطينية

انقرة-سانا



افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة،أعمال القمة الثالثة عشرة لمجلس رؤساء دول منظمة الدول التركية في العاصمة التركية أنقرة، داعياً الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها اتجاه القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



وقال أردوغان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية نقلتها وكالة الاناضول: إن القضية الفلسطينية تظل في صدارة القضايا التي تتطلب موقفاً موحداً من الدول التركية، مؤكداً أهمية بذل مزيد من الجهود لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز العمل المشترك بين دول المنظمة في مختلف المجالات.



وفي الشأن الإقليمي، أعرب الرئيس التركي عن أمله في احتواء التوتر مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكداً أن إحلال السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز من شأنه أن يفتح آفاقاً وفرصاً مهمة لشعوب المنطقة والعالم التركي.



وفيما يتعلق بمستقبل منظمة الدول التركية، قال أردوغان: إن تركيا تسعى خلال رئاستها الدورية إلى تحويل المكتسبات المؤسسية التي حققتها المنظمة إلى نتائج ومكاسب ملموسة، داعياً إلى تعزيز المصالح المشتركة وفق مبدأ “رابح-رابح” مع مراعاة خصوصية كل دولة عضو.



وفي المجال التكنولوجي، أعلن أردوغان أن بلاده ستعمل خلال فترة رئاستها للمنظمة على إعداد خطة عمل مشتركة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، ترتكز على تحقيق نتائج عملية وتجنب التكرار في المبادرات المطروحة.



وانطلقت أعمال القمة اليوم الجمعة، حيث استقبل أردوغان رؤساء الدول والوفود المشاركة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة قبل التقاط صورة تذكارية جماعية إيذاناً ببدء أعمال القمة.



يشار إلى أن منظمة الدول التركية تأسست عام 2009 بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول الناطقة بالتركية، وتضم في عضويتها تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان، فيما تشارك تركمانستان وهنغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.



وتعد القمة السنوية أبرز منصة لتنسيق المواقف المشتركة ودفع مشاريع التكامل بين الدول الأعضاء.

