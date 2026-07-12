تعرض سفينة حاويات لأضرار قبالة سواحل سلطنة عُمان

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، أن سفينة حاويات تعرضت لأضرار واندلع حريق على متنها إثر حادث وقع قبالة سواحل سلطنة عُمان في وقت متأخر أمس السبت.
وقالت الهيئة في بيان: إنها تلقت بلاغاً عن وقوع الحادث على بعد نحو 16.7 كيلومتراً شرق سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة.
بدورها قالت السلطات العُمانية: إن سفينة حاويات تعرضت لأضرار في الجزء الخلفي منها، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مؤكدة أن الجهات المختصة تحقق في ملابسات الحادث.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في وقت سابق أن سفينة الحاويات “جي إف إس غالاكسي” التي ترفع علم قبرص تعرضت لهجوم من القوات الإيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى فقدان أحد أفراد طاقمها، مشيرة إلى أن السفينة لم تتمكن من مواصلة رحلتها نتيجة اندلاع حريق على متنها وتعرض غرفة المحركات لأضرار جسيمة.
ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات في المياه المحيطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، حيث أعلنت “سنتكوم” فجر اليوم الأحد بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع في إيران، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه مضيق هرمز مؤقتاً، مدعياً وقوع “خرق أمني وتدخل أجنبي غير قانوني”، مع توقيفه سفينة تجارية.