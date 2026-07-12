تعرض سفينة حاويات لأضرار قبالة سواحل سلطنة عُمان

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، أن ‏سفينة حاويات تعرضت لأضرار واندلع حريق على متنها إثر ‏حادث وقع قبالة سواحل سلطنة عُمان في وقت متأخر أمس ‏السبت‎.‎

وقالت الهيئة في بيان: إنها تلقت بلاغاً عن وقوع الحادث على ‏بعد نحو 16.7 كيلومتراً شرق سواحل سلطنة عُمان، مشيرة ‏إلى أن التحقيقات مستمرة‎.‎

بدورها قالت السلطات العُمانية: إن سفينة حاويات تعرضت ‏لأضرار في الجزء الخلفي منها، ما أدى إلى اندلاع حريق ‏على متنها، مؤكدة أن الجهات المختصة تحقق في ملابسات ‏الحادث‎.‎

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في وقت ‏سابق أن سفينة الحاويات “جي إف إس غالاكسي” التي ترفع ‏علم قبرص تعرضت لهجوم من القوات الإيرانية أثناء عبورها ‏مضيق هرمز، ما أدى إلى فقدان أحد أفراد طاقمها، مشيرة إلى ‏أن السفينة لم تتمكن من مواصلة رحلتها نتيجة اندلاع حريق ‏على متنها وتعرض غرفة المحركات لأضرار جسيمة‎.‎

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات في المياه المحيطة ‏بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في ‏العالم، حيث أعلنت “سنتكوم” فجر اليوم الأحد بدء جولة ‏جديدة من ‏الضربات الجوية على مواقع في إيران، وذلك بعد ‏وقت قصير من إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه ‌‏مضيق هرمز مؤقتاً، مدعياً وقوع “خرق أمني وتدخل أجنبي ‏غير قانوني”، مع ‏توقيفه سفينة تجارية‎.‎