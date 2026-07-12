الداخلية القطرية: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا ‏صواريخ إيرانية‎

الدوحة-سانا
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل جراء سقوط شظايا اعتراضية لصواريخ إيرانية جرى التعامل معها في أجواء البلاد.
وقالت الوزارة في بيان على منصة ”إكس”: إنه استناداً إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، تؤكد الوزارة تسجيل ثلاث إصابات بينها طفل، نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة.
وشددت الوزارة على أن الجهات الأمنية تواصل أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في وقت سابق اليوم، تصدي القوات المسلحة القطرية لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت البلاد فجر اليوم.