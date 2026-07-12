الداخلية القطرية: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا ‏صواريخ إيرانية‎

‎الدوحة-سانا‌‎

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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، عن إصابة ثلاثة ‏أشخاص، بينهم طفل جراء سقوط شظايا اعتراضية لصواريخ ‏إيرانية جرى التعامل معها في أجواء البلاد.‎

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وقالت الوزارة في بيان على منصة ‌‎”‎إكس‎”‏: إنه استناداً إلى ‏البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، تؤكد الوزارة تسجيل ‏ثلاث إصابات بينها طفل، نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن ‏عمليات الاعتراض، حيث يتلقى المصابون الرعاية الطبية ‏اللازمة.

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وشددت الوزارة على أن الجهات الأمنية تواصل أعمالها ‏بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ‏ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في وقت سابق اليوم، ‏تصدي القوات المسلحة القطرية لهجمة صاروخية إيرانية ‏استهدفت البلاد فجر اليوم.