فرنسا تدعو لوقف فوري للتصعيد في لبنان وتطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل

باريس-سانا‏

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أكدّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة أنّ على إسرائيل إنهاء التصعيد ‏والعمليات العسكرية في لبنان على الفور، داعياً الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط ‏مباشرة لوقف التوتر.‏

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ونقلت رويترز عن بارو قوله: إن “بلاده لا تزال تعمل على عقد مؤتمر دولي لدعم ‏الجيش اللبناني”.‏

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وجاءت تصريحات بارو بعد إعلان إسرائيل أنها لا تستبعد تنفيذ اعتداءات خارج منطقة ‏سيطرتها العسكرية في جنوب لبنان، في خطوة تؤكد عدم جديتها في الالتزام بمخرجات ‏مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.‏

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى ‏تحقيق وقف كامل وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات في منطقة الشرق الأوسط، ‏بما في ذلك لبنان.‏

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وفي سياق آخر، قال بارو: إن فرنسا لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن عن إيران، ‏ما لم تقتنع بأن المحادثات المتعلقة ببرنامج طهران النووي تلبي توقعاتها.‏

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وأشار بارو إلى أن المنطقة لن تشهد استقراراً حقيقياً ما لم تُعالج القضايا المرتبطة ببرنامج ‏إيران للصواريخ الباليستية، مشدداً على أن فرنسا “بحاجة لرؤية تغيير جذري في موقف ‏إيران”.‏

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وإلى جانب وقف التصعيد وفتح مسار تفاوضي وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما ‏في ذلك لبنان، تضمنت مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران أمس الخميس، ‏معالجة ملف التخصيب بالتوافق بين الطرفين الأمريكي والإيراني وتأكيد طهران عدم ‏السعي لامتلاك سلاح نووي.‏