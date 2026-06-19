باريس-سانا
أكدّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة أنّ على إسرائيل إنهاء التصعيد والعمليات العسكرية في لبنان على الفور، داعياً الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط مباشرة لوقف التوتر.
ونقلت رويترز عن بارو قوله: إن “بلاده لا تزال تعمل على عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني”.
وجاءت تصريحات بارو بعد إعلان إسرائيل أنها لا تستبعد تنفيذ اعتداءات خارج منطقة سيطرتها العسكرية في جنوب لبنان، في خطوة تؤكد عدم جديتها في الالتزام بمخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تحقيق وقف كامل وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان.
وفي سياق آخر، قال بارو: إن فرنسا لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن عن إيران، ما لم تقتنع بأن المحادثات المتعلقة ببرنامج طهران النووي تلبي توقعاتها.
وأشار بارو إلى أن المنطقة لن تشهد استقراراً حقيقياً ما لم تُعالج القضايا المرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية، مشدداً على أن فرنسا “بحاجة لرؤية تغيير جذري في موقف إيران”.
وإلى جانب وقف التصعيد وفتح مسار تفاوضي وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، تضمنت مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران أمس الخميس، معالجة ملف التخصيب بالتوافق بين الطرفين الأمريكي والإيراني وتأكيد طهران عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
فرنسا تدعو لوقف فوري للتصعيد في لبنان وتطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل
باريس-سانا