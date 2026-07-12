الأردن يعلن سقوط ثلاثة صواريخ إيرانية داخل أراضي البلاد‎ ‎

عمان-سانا‏

أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم ‏الأحد سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من إيران، في عدد من المواقع ‏داخل ‏أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت ‏الأضرار على خسائر مادية طفيفة‎.‎

‎ ‎ونقلت وكالة بترا عن المصدر العسكري قوله: إن فرق سلاح الهندسة ‏الملكي عملت على تأمين المواقع والتعامل مع الأجسام ‏والمخلفات ‏الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات ‏المختصة متابعة الموقف ميدانياً‎.‎

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بحزم مع أي تهديد ‏يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشدداً على ‏أن ‏جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي ‏تهديد محتمل‎.‎

وتتعرض دول الخليج والأردن لاعتداءات إيرانية على خلفية استئناف ‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران، حيث أعلنت القيادة ‏المركزية ‏الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم بدء جولة جديدة من الضربات الجوية ‏على مواقع في إيران التي نفذت اعتداءات بالصواريخ ‏طالت أراضي ‏قطر والكويت والإمارات‎.‎