الأردن يعلن سقوط ثلاثة صواريخ إيرانية داخل أراضي البلاد‎ ‎

عمان-سانا
أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من إيران، في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.
ونقلت وكالة بترا عن المصدر العسكري قوله: إن فرق سلاح الهندسة الملكي عملت على تأمين المواقع والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانياً.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشدداً على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.
وتتعرض دول الخليج والأردن لاعتداءات إيرانية على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع في إيران التي نفذت اعتداءات بالصواريخ طالت أراضي قطر والكويت والإمارات.