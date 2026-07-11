الولايات المتحدة تخفف القيود على تصدير معدات عسكرية وتكنولوجية للإمارات

واشنطن-سانا



أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن تخفيف كبير في قيود التصدير المفروضة على الإمارات العربية المتحدة، يشمل معدات عسكرية وتكنولوجية، من بينها رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة التجارة الأمريكية قولها في بيان: إنها سترفع تصنيف الإمارات بموجب قواعد التصدير الأميركية، كما ستُزيل القيود المفروضة على دعم برامج الطائرات المسيّرة في الإمارات، موضحة أن الإجراء “مبرر في ضوء الشراكة العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة والإمارات، والتزام الإمارات بمنع تحويل مسار التكنولوجيا الأميركية الحساسة أو إساءة استخدامها”.



وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة أنها ستسمح لحكومة الإمارات، وبعض الشركات بالحصول على معدات حوسبة متطورة، تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير.



وكانت الولايات المتحدة والإمارات، أبرمتا اتفاق تعاون في أيار 2025، تعهدت بموجبه الإمارات ضخ استثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، فيما تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة ومصنعو الرقائق إلى توسيع حضورهم في منطقة الخليج التي تسعى لزيادة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

