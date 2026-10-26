برشلونة يعلن غياب تشافي إسبارت سبعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل

مدريد-سانا



أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، غياب مدافعه الشاب تشافي إسبارت نحو سبعة أسابيع، إثر إصابته في الكاحل الأيمن خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وذكرت وكالة رويترز، أن برشلونة أكد تعرض إسبارت للاصطدام بأحد لاعبي ريال مدريد في الدقيقة العاشرة من اللقاء الذي أُقيم أمس الأحد على ملعب كامب نو.



ويشكل غياب المدافع ضغطاً إضافياً على المدرب هانسي فليك، في ظل الإصابات المتتالية التي تضرب خط الدفاع، وانتظار استعادة بقية اللاعبين جاهزيتهم.



وانتهت مواجهة الفريقين أمس بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 27 نقطة في المركز الأول.