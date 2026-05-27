31 قتيلاً و40 جريحاً في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت بلدات جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 31 شخصاً وأصيب 40 آخرون، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، جراء سلسلة غارات جوية شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، في مجازر جديدة طالت مناطق سكنية عدة.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، نقلاً عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي كثّف خلال الساعات الماضية غاراته على بلدات الجنوب، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلاً في بلدة برج الشمالي، بينهم طفلان وثلاث سيدات، إضافة إلى إصابة 16 آخرين، بينهم خمسة أطفال وست سيدات.

وأضاف البيان: إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كوثرية الرز ، أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينهم طفلان.

وفي بلدة حبوش، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة عشرة آخرين، بينهم طفلان وثلاث سيدات.

كما أدت الغارات على بلدة معركة إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينهم طفل، فيما قتل شخصان وأصيب آخران في بلدة سلعا جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3213 قتيلاً، إضافة إلى 9737 جريحاً.



ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي حتى الـ 17 من الشهر الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في لبنان بشكل يومي، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب تفجير منازل في عشرات القرى.