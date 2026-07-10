أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفياً التطورات بالمنطقة وجهود خفض التصعيد فيها

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في اتصال هاتفي اليوم الجمعة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الجانبين استعرضا التطورات الراهنة بالمنطقة، ولا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية.

وأكد أمير قطر ورئيس الوزراء الباكستاني حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم الأمن الإقليمي، ويحافظ على أمن الملاحة والممرات البحرية، ويسهم في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة.

إلى ذلك، أعرب رئيس وزراء باكستان تضامن بلاده مع قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشدداً على أهمية ضبط النفس، والحوار والدبلوماسية للحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأعرب شريف عن تقديره لدور قطر، وجهودها المتواصلة في دعم مساعي السلام، مؤكداً تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز السلام، والاستقرار والازدهار في المنطقة.

يشار إلى أن التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني تجدد مؤخراً بعد استهداف إيران سفناً تجارية في مضيق هرمز، لترد الولايات المتحدة بشن ضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة الناتو في أنقرة أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع إيران انتهت.