ثمانية قتلى بهجمات روسية أوكرانية متبادلة على موسكو وسومي

موسكو-سانا
قتل خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون اليوم الثلاثاء في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منطقة صناعية في مدينة تشيخوف خارج العاصمة الروسية موسكو، فيما أسفرت ضربات روسية ليلية على منطقة سومي الأوكرانية عن مقتل طفلين ورجل مسن.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف قوله: إن حرائق اندلعت في المنطقة الصناعية في نوفوسيلكي بعد الهجوم، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين.
وفي منطقة لينينغراد شمال غرب روسيا، أعلنت شركة “وايلدبيريز” أن هجوماً بطائرات مسيّرة تسبب باندلاع حريق في أحد مواقعها اللوجستية، بينما أفاد حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو بأن الدفاعات الجوية أسقطت 17 طائرة مسيّرة، مع تسجيل أضرار في محيط أحد المستودعات.
وفي السياق، أعلن حاكم منطقة سومي الأوكرانية أوليغ غريغوروف مقتل طفلين ورجل مسن، جراء ضربات روسية ليلية، مشيراً إلى العثور على جثتي طفلتين تحت أنقاض منزلهما، كما أسفرت ضربة روسية على مدينة خيرسون عن إصابة رجل يبلغ من العمر 52 عاماً، وفق الإدارة العسكرية للمدينة.
وشهدت الأيام الأخيرة من الحرب الروسية الأوكرانية اتساعاً في نطاق الهجمات المتقابلة بين الطرفين، مع استهداف منشآت نفطية وموانئ وسفن ومراكز لوجستية داخل الأراضي الروسية والأوكرانية، في مؤشر على انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر نشاطاً قد تؤثر في مسار العمليات خلال الفترة المقبلة.