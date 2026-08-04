ثمانية قتلى بهجمات روسية أوكرانية متبادلة على موسكو وسومي

موسكو-سانا‏

قتل خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون اليوم الثلاثاء في هجوم بطائرات مسيّرة ‏استهدف منطقة صناعية في مدينة تشيخوف خارج العاصمة الروسية موسكو، فيما ‏أسفرت ضربات روسية ليلية على منطقة سومي الأوكرانية عن مقتل طفلين ورجل مسن.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف قوله: إن حرائق ‏اندلعت في المنطقة الصناعية في نوفوسيلكي بعد الهجوم، ما أدى إلى مقتل خمسة ‏أشخاص وإصابة ستة آخرين.‏

وفي منطقة لينينغراد شمال غرب روسيا، أعلنت شركة “وايلدبيريز” أن هجوماً بطائرات ‏مسيّرة تسبب باندلاع حريق في أحد مواقعها اللوجستية، بينما أفاد حاكم المنطقة ألكسندر ‏دروزدينكو بأن الدفاعات الجوية أسقطت 17 طائرة مسيّرة، مع تسجيل أضرار في محيط ‏أحد المستودعات.‏

وفي السياق، أعلن حاكم منطقة سومي الأوكرانية أوليغ غريغوروف مقتل طفلين ورجل ‏مسن، جراء ضربات روسية ليلية، مشيراً إلى العثور على جثتي طفلتين تحت أنقاض ‏منزلهما، كما أسفرت ضربة روسية على مدينة خيرسون عن إصابة رجل يبلغ من العمر ‌‏52 عاماً، وفق الإدارة العسكرية للمدينة.‏

وشهدت الأيام الأخيرة من الحرب الروسية الأوكرانية اتساعاً في نطاق الهجمات المتقابلة ‏بين الطرفين، مع استهداف منشآت نفطية وموانئ وسفن ومراكز لوجستية داخل الأراضي ‏الروسية والأوكرانية، في مؤشر على انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر نشاطاً قد تؤثر في ‏مسار العمليات خلال الفترة المقبلة.‏