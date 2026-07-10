“المنظمة البحرية الدولية” ترفض محاولات إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز

لندن-سانا



أكد مجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن، اليوم الجمعة، ضرورة رفض محاولات إيران فرض سيادتها على مضيق هرمز، مندداً بقرار طهران إنشاء هيئة للتحكم في حركة الملاحة عبر الممر البحري الحيوي.



وذكرت وكالة رويترز، أن المجلس دعا في قرار غير ملزم أصدره اليوم، الدول الأعضاء في المنظمة إلى “عدم الاعتراف بمطالبة إيران بالسيادة على مضيق هرمز، وبتأكيداتها بوقوع مناطق بحرية لدول ثالثة داخل المضيق وبالقرب منه تحت ولايتها، وهو ما ينتهك سيادة هذه الدول وحقوقها السيادية وولايتها الحصرية”.



كما شدد قرار المجلس على عدم الاعتراف بأي قرارات إيرانية تهدف إلى “منع أو عرقلة أو إعاقة الملاحة الدولية وحق العبور أو التدخل فيهما بأي شكل آخر”.



وكانت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز قالت في حزيران الماضي إن عبور أي سفينة يتطلب “تصريحاً سارياً” منها، فيما أبلغ وفد إيران إلى المنظمة البحرية الدولية أن بلاده ليست طرفاً في اتفاقية قانون البحار وغير ملزمة بنظامها.



يشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة معنية بتنظيم سلامة الشحن الدولي وأمنه ومنع التلوث وهي تضم 176 دولة عضواً، وقد ناقش مجلسها المكوّن من 40 عضواً مستقبل الممرات الملاحية الحيوية، وسط خلافات بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة وإيران حول إدارة المضيق.