قطر ومصر تبحثان المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، فقد أكد وزير الخارجية القطري خلال مباحثات هاتفية مع عبد العاطي، ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد الوزير دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وكانت قطر جددت أمس، خلال اتصال هاتفي بين محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رفضها الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يهدد الملاحة الدولية، ويضر بجهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.