إيطاليا تشترط غطاءً دولياً للمشاركة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز ‏

روما-سانا‏

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء أن مشاركة بلاده في أي مهمة بحرية ‏دولية بتأمين مضيق هرمز تبقى رهن تحقيق توافق دولي واسع النطاق ووقف إطلاق نار مستقر ‏بين الولايات المتحدة وإيران.‏

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن تاياني تأكيده أن الحكومة الإيطالية تعمل بالتنسيق مع ‏وزارة الدفاع لهذا الغرض، موضحاً أن بلاده، إلى جانب شركائها الحلفاء، مستعدة للقيام بدورها ‏في مهمة بحرية متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان إزالة الألغام وإعادة فتح المضيق، لكنه شدد ‏على أن ذلك مشروط بتحقيق وقف إطلاق نار مستقر وتوافق دولي واسع النطاق على ولاية ‏المهمة.‏

وأوضح تاياني أنه بمجرد استيفاء هذه الشروط، سنذهب إلى البرلمان لطلب الموافقة من مجلسي ‏النواب والشيوخ.‏

وفي سياق مواز أشار تاياني إلى أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أكدت خلال اتصال مع رئيس ‏الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ‏على أهمية التفاهم بين واشنطن وطهران بوصفه ‏إنجازاً مهماً للاستقرار الإقليمي، ولا سيما ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وأمن مسارات ‏التجارة، وأكدت استمرار إيطاليا في العمل لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في الشرق ‏الأوسط.‏

وكان وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو صرح في الـ 13 من أيار الفائت أن بلاده تعتزم ‏إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج العربي، مؤكداً أن أي مهمة محتملة في ‏مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرّعين.‏