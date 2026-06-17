إيطاليا تشترط غطاءً دولياً للمشاركة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز ‏

روما-سانا
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء أن مشاركة بلاده في أي مهمة بحرية دولية بتأمين مضيق هرمز تبقى رهن تحقيق توافق دولي واسع النطاق ووقف إطلاق نار مستقر بين الولايات المتحدة وإيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن تاياني تأكيده أن الحكومة الإيطالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع لهذا الغرض، موضحاً أن بلاده، إلى جانب شركائها الحلفاء، مستعدة للقيام بدورها في مهمة بحرية متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان إزالة الألغام وإعادة فتح المضيق، لكنه شدد على أن ذلك مشروط بتحقيق وقف إطلاق نار مستقر وتوافق دولي واسع النطاق على ولاية المهمة.
وأوضح تاياني أنه بمجرد استيفاء هذه الشروط، سنذهب إلى البرلمان لطلب الموافقة من مجلسي النواب والشيوخ.
وفي سياق مواز أشار تاياني إلى أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أكدت خلال اتصال مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية التفاهم بين واشنطن وطهران بوصفه إنجازاً مهماً للاستقرار الإقليمي، ولا سيما ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وأمن مسارات التجارة، وأكدت استمرار إيطاليا في العمل لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكان وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو صرح في الـ 13 من أيار الفائت أن بلاده تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج العربي، مؤكداً أن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرّعين.