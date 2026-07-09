سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت وتعدّها انتهاكاً لسيادة الدول

2N4A3703 Copy 1 سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت وتعدّها انتهاكاً لسيادة الدول

 دمشق-سانا
 
أدانت الجمهورية العربية السورية بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وعدّتها انتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها وزيادة حدة التوتر فيها.
 
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الخميس، تضامن سوريا الكامل مع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددةً دعوتها إلى احترام سيادة الدول.
 
وكانت الدول الثلاث تعرّضت في وقت سابق اليوم لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، وسط تحذيرات دولية من انعكاسات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، ومسار الجهود الدبلوماسية القائمة.

Artboard 1س سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت وتعدّها انتهاكاً لسيادة الدول
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