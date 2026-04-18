لليوم الـ 191… قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ191 على التوالي، مع استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار والإجراءات العسكرية المفروضة على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مدفعية الاحتلال قصفت اليوم السبت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أطلقت آلياته النار باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال قصفاً مدفعياً استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتوازي مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة في محيط المناطق الحدودية.

كما توغلت آليات الاحتلال قرب شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، في حين نفذت قواته عمليات نسف لمنازل في المناطق الشرقية من المدينة.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 773 قتيلاً، في حين وصل عدد المصابين إلى 2171، فضلاً عن تسجيل 761 حالة انتشال، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023 نحو 72,549 قتيلاً و172,274 إصابة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.