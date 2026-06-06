مقتل رضيع فلسطيني وإصابة والديه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل رضيع فلسطيني وأصيب والداه، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الرضيع قضى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي استهدفت مركبتهم مساء اليوم في منطقة تل الرميدة، جنوب مدينة الخليل.

وفي وقت سابق اليوم، قتلت شابة فلسطينية وأصيب 15 شخصاً آخرين جنوب قطاع غزة، إثر قصف من مسيّرة للاحتلال، فيما أصيب فلسطيني آخر بجروح خطيرة غرب الخليل في الضفة الغربية، بينما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين.