العدوان الإسرائيلي يحاصر غزة ويُشعل مجاعة تهدد حياة آلاف الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير، وأعاقت بشكل كبير إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المحاصرين.

المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي مكين، شددت في تصريح صحفي اليوم على أن “المرحلة الحالية في غزة خطيرة للغاية”، مشيرة إلى الحاجة الماسة لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لتلبية احتياجات المدنيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء.

وكانت مكين قد حذّرت قبل يومين، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، من تفاقم المجاعة في القطاع، مؤكدة أن السكان لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء، وأن الحرب والحصار المستمرين يهددان حياة آلاف الأطفال والأمهات الذين يعانون من الجوع الشديد.

ويشهد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 عدواناً إسرائيلياً متواصلاً أدى إلى استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف، إضافة إلى دمار واسع طال البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية، وسط حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية.